Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Российского бизнесмена Олега Тинькова исключило из санкционного списка правительство Великобритании, о чем пишет "Интерфакс".

В четверг 20 июля с активов предпринимателя сняли блокировку. Кроме того, теперь он снова может оказывать трастовые услуги.

Тиньков продал долю в собственном банке "Тинькофф" прошлой весной, пожаловавшись, что это было сделано под давлением российских властей. С самого начала военной спецоперации он выступил как ее критик. Минувшей осенью бизнесмен отказался от российского гражданства.

фото: Тинькофф / YouTube (скриншот)