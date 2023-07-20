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Новости 16:42

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

фото ЗакС политика Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Российского бизнесмена Олега Тинькова исключило из санкционного списка правительство Великобритании, о чем пишет "Интерфакс".

В четверг 20 июля с активов предпринимателя сняли блокировку. Кроме того, теперь он снова может оказывать трастовые услуги.

Тиньков продал долю в собственном банке "Тинькофф" прошлой весной, пожаловавшись, что это было сделано под давлением российских властей. С самого начала военной спецоперации он выступил как ее критик. Минувшей осенью бизнесмен отказался от российского гражданства.

фото: Тинькофф / YouTube (скриншот)


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