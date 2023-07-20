Франция согласилась предоставлять статус беженца уклоняющимся от участия в СВО

Национальный суд Франции по вопросам убежища (CNDA) решил, что разными способами уклоняющиеся от частичной мобилизации россияне имеют право на получение статуса беженца. То же самое относится к дезертировавшим из зоны военной спецоперации.

При этом право на политическое убежище россиянам придется доказать. Необходимо предоставить документы, свидетельствующие о реальной угрозе отправки в зону боевых действий и угрозе санкций за уклонение от призыва.

Утверждается, что одних только данных о нахождении в запасе для получения статуса беженца недостаточно.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом 21 сентября прошлого года. Это спровоцировало срочный и массовый отъезд из страны молодых мужчин. Указ о прекращении частичной мобилизации так и не вышел. С ноября официальные лица регулярно заверяют, что мобилизационные мероприятия закончены и что в их возобновлении нет потребности.

фото: pixabay