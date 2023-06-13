Необходимость в новой мобилизации отсутствует, заявил Путин

Вопрос проведения новой мобилизации представляется сейчас неактуальным, считает президент Владимир Путин. Такую позицию он озвучил на встрече с военкорами в Кремле, состоявшейся 13 июня.

"Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", — приводит слова Путина РИА Новости.

В целом же, по мнению президента, решение о проведении мобилизации следует принимать исходя из поставленных задач.

О проведении частичной мобилизации в России стало известно утром 21 сентября прошлого года. Спустя немногим более месяца глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о выполнении поставленного плана по призыву граждан в армию. По его словам, за это время в ряды Вооруженных сил были мобилизованы 300 тысяч россиян.

В конце минувшего мая замначальника главного военно-медицинского управления ведомства Александр Серговенцев заявил, что ведомство не намерено освобождать от несения службы мобилизованных с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его мнению, в противном случае возникла бы вероятность дальнейшего расширения списка болезней, дающих право на демобилизацию.