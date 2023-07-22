Горячева предложила засчитывать заключенным срок этапирования

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила засчитывать осужденным в срок лишения свободы время этапирования к месту отбывания наказания, сообщил 22 июля ТАСС. Свой законопроект парламентарий направила для получения заключения в правительство и Верховный суд.

Как полагает Горячева, заключенные во время этапирования "фактически еще более ограничены в своих правах, чем лица, содержащиеся под стражей". Например, они остаются без непрерывного сна из-за осмотра помещения при смене часовых, а также не могут пользоваться туалетом во время длительных стоянок поездов и претерпевают иные лишения, указала депутат в пояснительной записке.

Автор законопроекта предложила засчитывать срок этапирования сообразно положениям части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса, касающейся вопросов засчитывания времени содержания под стражей в общий срок назначенного наказания. Согласно проекту, один день перевозки осужденного будет считаться как один день в тюрьме или исправительной колонии строгого или особого режима либо же как полтора дня в воспитательной колонии или колонии общего режима, а также как два дня в колонии-поселении.

Такой же зачет Горячева предложила ввести для осужденных, которых оставляют в СИЗО или же переводят туда для участия в следственных действиях.

Ранее гособвинение запросило двадцать лет заключения в колонии особого режима для политика Алексея Навального. В пятницу стало известно о том, что его в очередной раз поместили в ШИЗО.

Фото: Telegram-канал Ксении Горячевой