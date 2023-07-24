Экс-глава барнаульского штаба Навального* осужден на девять лет колонии

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-главу местного штаба Навального* Вадима Останина, сообщил 24 июля оппозиционер Иван Жданов**. Против Останина были выдвинуты обвинения в руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в работе НКО, посягающей на права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Барнаульский оппозиционер был задержан в декабре 2021 года. Изначально в качестве меры пресечения ему избрали запрет определенных действий, однако в марте 2022 года его обвинили в попытке побега и заключили под стражу.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Останина в реестр террористов и экстремистов. Вместе с ним в список попали и другие бывшие руководители региональных штабов Навального*.

Ранее суд в Уфе приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора местного штаба Навального* Лилию Чанышеву, одновременно с Останиным внесенную в перечень террористов и экстремистов. В начале июля прокуратура опротестовала это решение в попытке добиться ужесточения приговора для оппозиционерки.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.