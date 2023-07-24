Суд в Москве приступил к заочному рассмотрению дела издателя "Медиазоны"*

Басманный суд Москвы приступил 24 июля к рассмотрению уголовного дела в отношении издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова**, сообщил ТАСС. Активиста обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Верзилов** совершил преступление, направленное на дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции", — озвучила на заседании позицию гособвинения прокурор. Также она уточнила, что фигурант находится вне пределов России.

В свою очередь, адвокат Верзилова** Леонид Соловьев заявил суду о невиновности подзащитного и о готовности предоставить доказательства в поддержку этого утверждения. Суд назначил следующее заседание на 31 августа. К этой дате сторона обвинения рассчитывает представить двух свидетелей со своей стороны.

По версии следствия, Верзилов** распространил в своих соцсетях утверждения о событиях в украинской Буче, смысл которых входит в противоречие с официальной позицией Министерства обороны. Обвинение ему предъявили в январе 2023 года. В конце марта суд заочно арестовал его.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру