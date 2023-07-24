ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:22

Суд в Москве приступил к заочному рассмотрению дела издателя "Медиазоны"*

фото ЗакС политика Суд в Москве приступил к заочному рассмотрению дела издателя "Медиазоны"*

Басманный суд Москвы приступил 24 июля к рассмотрению уголовного дела в отношении издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова**, сообщил ТАСС. Активиста обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Верзилов** совершил преступление, направленное на дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции", — озвучила на заседании позицию гособвинения прокурор. Также она уточнила, что фигурант находится вне пределов России.

В свою очередь, адвокат Верзилова** Леонид Соловьев заявил суду о невиновности подзащитного и о готовности предоставить доказательства в поддержку этого утверждения. Суд назначил следующее заседание на 31 августа. К этой дате сторона обвинения рассчитывает представить двух свидетелей со своей стороны.

По версии следствия, Верзилов** распространил в своих соцсетях утверждения о событиях в украинской Буче, смысл которых входит в противоречие с официальной позицией Министерства обороны. Обвинение ему предъявили в январе 2023 года. В конце марта суд заочно арестовал его.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама