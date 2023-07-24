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Прокуратура рассказала о мерах, принятых после обрушения заводского корпуса на Васильевском острове

фото ЗакС политика Прокуратура рассказала о мерах, принятых после обрушения заводского корпуса на Васильевском острове

Петербургские силовики подтвердили нарушения при сносе корпуса завода имени Козицкого (7-я линия В.О., 84), приведшие в конце июня к обрушению здания. Ранее на них указал Госстройнадзор.

Как сообщает прокуратура Василеостровского района, полученное подрядчиком представление исполнено.

Ведомство удостоверилось в том, что на месте обрушения привели в порядок асфальтобетонное покрытие и провели уборку строительного мусора. Утверждается, что на виновных наложили некие дисциплинарные меры, суть которых не раскрывается.

Обрушение заводского корпуса при его демонтаже обошлось без пострадавших. Госстройнадзор ранее пообещал добиться привлечения подрядчика к административной ответственности.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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