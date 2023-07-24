Управляющая компания подала в суд на владельца помещения в доме Макаровых, где прорубили дверные проемы

Компания "Мир", которая занимается обслуживанием домов в Василеостровском районе, обратилась в районный суд с требованием восстановить фасад дома Макаровых, в котором две недели назад "прорубили" дверные проемы. Ответчиком по иску указан Игорь Мацкевич. Василеостровскийсуд зарегистрировал материалы дела 24 июля.

О несогласованных работах в выявленном объекте культурного наследия на 5-й линии Васильевского острова стало известно 12 июля. В последующие дни рабочие со стороны улицы установили ступеньки и дверь. Монтаж входной группы продолжался даже после того, как КГИОП обратился в правоохранительные органы. Комитет также обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье о самоуправстве (ст. 330 УК). Ситуацию под свой контроль взял вице-губернатор Валерий Москаленко. Градозащитники тоже призывали привлечь к ответственности ответственных за порчу здания. 17 июля они самостоятельно заложили кирпичом появившиеся дверные проемы.

История дома Макаровых насчитывает более 150 лет. Со слов градозащитников, собственник помещения якобы хотел разместить в этом месте клинику, для чего и потребовалось сделать отдельные входы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру