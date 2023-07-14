Из-за возобновившихся самовольных работ в доме Макаровых КГИОП вызвал полицию

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) вызвал полицию к дому Макаровых (Бернштейна) на 5-й линии Васильевского острова из-за появившихся сообщений о возобновлении самовольных работ на объекте.

Кроме того, параллельно КГИОП направил заявление о преступлении по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство").

Накануне комитет заявил о готовности обратиться в суд с требованием обязать собственника здания привести его в порядок и выплатить штраф.

Напомним, что 12 июля владелец исторического дома, расположенного на углу 5-й линии и Малого проспекта В. О., пробил дверной проем в лицевом фасаде и попытался таким же образом поступить с дворовым фасадом. На тот момент несанкционированную деятельность прервали следователи и полицейские, прибывшие на место действия.

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко пообещал лично проконтролировать, "чтобы за проведённые самовольные работы по переустройству оконного проёма на объекте культурного наследия все участники получили предусмотренное законом наказание".

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру