Градозащитники заложили дверные проемы в доме Макаровых

Градозащитники и жители дома Макаровых (Бернштейна) на 5-й линии Васильевского острова заложили незаконно прорубленные дверные проемы на первом этаже здания. По сообщению активистов, собственник помещения признался в том, что собирался обустроить еще три выхода помимо двух выполненных.

"Всего было изуродовано два фасада — лицевой и дворовый. Однако планировалось, как выяснилось, прорубить еще три двери", — передает градозащитный пресс-центр.

Накануне днем активисты заложили кирпичом участки стен с прорубленными по размеру дверей проемами. Участки стен были восстановлены приблизительно до высоты соседних окон.

На прошлой неделе стало известно о проведении несогласованных работ в доме Макаровых, признанном выявленным объектом культурного наследия. Силовики приостановили процесс прорубания дверных проемов, однако позже рабочие возобновили свою деятельность. В связи с этим КГИОП направил заявление о преступлении по статье о самоуправстве (ст. 330 УК РФ)

Фото: Градозащитный пресс-центр