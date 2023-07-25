Петербургскому мундепу Волохонскому отказали в разрешении на проживание в Сербии

Министерство внутренних дел Сербии не стало продлевать разрешение на временное проживание в республике депутату петербургского муниципального совета № 72 Владимиру Волохонскому. Мундеп опубликовал фотографию документа об отказе в своем Telegram-канале. В качестве обоснования в нем указан риск угрозы безопасности страны.

- Они запросили пограничников. Пограничники сказали, что у них имеются от органа, отвечающего за национальную безопасность (Агентства безопасности и информации - ЗАКС.Ру), указание о том, что я этой безопасности как-то угрожаю, - рассказал Волохонский ЗАКС.Ру.

По словам депутата, для него это не стало сюрпризом. Ранее проблемы с въездом в страну возникли у другого россиянина Петра Никитина. Он жил в Сербии с 2016 года. Однако 14 июля его отказались впустить в республику после отпуска в Португалии. Никитин провел в транзитной зоне белградского аэропорта более суток, после чего ему позволили въехать в Сербию.

Волохонский и Никитин - учредители организации "Российское демократическое общество в Белграде". Она организовывала митинги в поддержку Украины и российских политзаключенных.

- Я связываю это (отказ в продлении разрешения на проживание - ЗАКС.Ру) скорее с моей деятельностью в Сербии, - признался Волохонский. - Я всю жизнь занимался публичной политикой, никогда не участвовал ни в каких секретных и тайных заговорах. Всё, что я делаю, известно всем. Я не вижу, как это может представлять опасность Сербии. Это какое-то политическое волюнтаристское решение Агентства безопасности.

Петербургский депутат планирует обжаловать отказ и при необходимости обратиться в суд.

Волохонский покинул Россию в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Спустя полгода его оштрафовали в Петербурга на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Разрешение на временное проживание в Сербии мундепу необходимо продлевать раз в год.

Фото: Депутат Волохонский/Telegram