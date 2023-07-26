Суд не стал арестовывать замглавы администрации Луги по делу об обрушении моста

Суд в Луге не стал отправлять под арест первого замглавы районной администрации Алексея Голубева по делу о гибели человека при обрушении моста, сообщил 26 июля портал 47news. О заключении чиновника под стражу ходатайствовало региональное Следственное управление СК. Ранее стало известно, что он подозревается в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Как сообщило издание, суд отказался ограничивать свободу Голубева, прокуратура также не обнаружила причин для этого. Между тем, накануне пресс-служба регионального СУ Следкома сообщала о возбуждении ходатайства об аресте Голубева.

Уголовное дело возбуждено после того, как в субботу, 22 июля, в Луге обрушился деревянный мост во время фестиваля "Ольгины берега". При инциденте пострадали семь человек, один зритель скончался.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"