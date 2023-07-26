Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB к 14 годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд на заседании 26 июля приговорил к 14 годам колонии строгого режима основателя компании Group-IB Илью Сачкова, сообщил ТАСС. Предпринимателя обвиняли в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Суд признал виновным Сачкова по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — приводит информагентство слова судьи.

Также Сачкову ограничили свободу на один год и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее представитель гособвинения ходатайствовал о назначении предпринимателю 18 лет лишения свободы.

Сачков был задержан и арестован по подозрению в госизмене в сентябре 2021 года. Позже он признался, что еще за год до этого стал опасаться покушения на свою жизнь или ареста. Основанная им компания занималась вопросами кибербезопасности, сам он был членом комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

Фото: ЗАКС.Ру