Число избирателей Петербурга за полгода сократилось почти на 50 тысяч

Численность избирателей Петербурга на 1 июля 2023 года составила 3 863 503 человека, следует из данных Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Цифра сократилась на 47 413 человек с начала года.

Больше всего количество избирателей сократилось в Калининском (-8145), Невском (-7501) и Фрунзенском (-6090) районах. Из муниципальных образований самая крупная потеря имеющих право голосовать людей у "Академического" — 2772 человека.

Единственный район Петербурга, в котором число избирателей не сократилось, а выросло — Выборгский. Там цифра увеличилась на 3114 человек. Большое увеличение показал МО "Поселок Парголово", в котором число избирателей выросло на 2254 человека.

Сейчас самое большое число людей, имеющих право голосовать в Петербурге, проживает в Приморском районе — 445 тысяч человек. Меньше всего избирателей находится в Кронштадтском районе — 32 тысячи.

Напомним, с лета 2022 года по январь 2023 года в Петербурге выросло количество людей, которые имеют право голосовать. Самый большой прирост был в МО "Парголово" Выборгского района.

В течение последних двух лет число избирателей в Петербурге росло, следует из регулярных отчетов Горизбиркома. С лета 2021 года каждые полгода ГИК отчитывался об увеличении числа людей, которые могут голосовать в городе. При этом перед выборами 2021 года в региональном списке избирателей находилось 3 892 493 человек, а в январе 2022 года Горизбирком опубликовал другие данные — людей стало меньше на 12 тысяч.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру