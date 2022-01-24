Через три месяца после выборов избирателей в Петербурге стало меньше на 12 тысяч

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в понедельник, 24 января, появились сведения о численности избирателей, зарегистрированных на территории города по состоянию на начало года. Их к 1 января было 3 880 699 человек.

При этом на момент окончания голосования за депутатов ЗакСа 19 сентября в региональном списке избирателей находились 3 892 493 петербуржца.

По состоянию на 1 июля избирателей, зарегистрированных в Петербурге, было 3 868 841 человек. А на начало 2021 года - 3 871 548 человек.

Согласно актуальным данным, больше всего людей с правом голоса по-прежнему в Приморском районе - 440,3 тысяч. На втором месте - Невский район с 401,1 тысячей. На третьем - Выборгский с 362,3 тысячами. Он обогнал Калининский район, где избирателей за полгода стало меньше на 1 тысячу человек. Наибольший "отток" - в Кировском районе: минус 1 863 человека по сравнению с данными на 1 июля.