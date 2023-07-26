ГИК назначил пять новых членов территориальных комиссий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 июля назначила пять новых членов в четыре территориальных избиркома. Трансляция заседания прошла на странице ГИК в социальной сети "ВКонтакте".

Члены Горизбиркома назначили в территориальную комиссию № 1 Ольгу Михаленко. Ее выдвинуло собрание избирателей по месту жительства, сообщил член ГИК от ЛДПР Валерий Николаев. По его словам, Михаленко выбрали из-за наличия у нее опыта работы в избирательной системе. С 2022 года она была членом ИКМО "Екатерингофский", куда ее выдвинула организация ветеранов "Боевое братство".

В ТИК № 19 назначили Ольгу Андрееву, выдвинутую собранием избирателей по месту жительства. Состав ТИК № 55 дополнила Светлана Панько, которую направило собрание избирателей по месту работы.

Новыми членами ТИК № 46 стали Елена Медведева (выдвинута партией "Новые люди") и Светлана Балясникова (выдвинута собранием избирателей по месту работы). Последняя сейчас работает специалистом в терризбиркоме № 46, а ранее была председателем ТИК № 64, куда ее направила партия "Родина". Свою должность Балясникова покинула после выборов 2021 года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру