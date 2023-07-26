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Новости 17:56

В центре Петербурга начал работу Дом Африки

фото ЗакС политика В центре Петербурга начал работу Дом Африки

В преддверии саммита "Россия — Африка" на Большой Морской улице в Петербурге открылась площадка под названием Дом Африки. Об этом сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский, побывавший на церемонии открытия.

Предполагается, что новый центр станет местом развития культурных, деловых и политических связей северного города и стран южного континента. На регулярной основе в Доме Африки будут организовывать различные форумы, выставки, творческие вечера и официальные встречи.

"Петербург невероятно рад, что начал эстафету. Осенью аналогичное пространство должно начать работу в Москве", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Напомним, что двухдневный саммит "Россия — Африка" начнет работу в четверг 27 июля. В течение этого времени петербуржцам рекомендовали поработать из дома.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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