Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении профессора Зубова*

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит протокол в отношении историка Андрея Зубова*, обратила внимание "Медиазона"**. Дело касается отсутствия в публикациях ученого пометки о присвоенном ему статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Какие именно публикации послужили причиной составления протокола, неизвестно. Дата рассмотрения дела в суде пока не назначена.

Профессор Зубов* был признан иностранным агентом в феврале 2023 года. Соответствующее решение в Минюсте объяснили тем, что он якобы участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а заодно и "недостоверной информации о деятельности органов государственной власти". Сам историк говорил тогда, что будет оспаривать в суде внесение в список иноагентов.

*Минюст внес Андрея Зубова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру