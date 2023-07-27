Комитет Совфеда поддержал расширение границ призывного возраста

Комитет Совфеда по обороне и безопасности единогласно поддержал 27 июля расширение границ призывного возраста, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Константина Басюка. Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым со следующего года верхняя планка призывного возраста одномоментно повысится с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом останется прежней, на уровне 18 лет.

"Да, поддержали. Закон важный", — приводит информагентство слова Басюка.

Также члены комитета одобрили запрет выезда из России призывниками после получения ими повестки из военкомата. Запрет будет вступать в силу с момента размещения повестки в соответствующем реестре. За эту инициативу сенаторы также проголосовали единогласно, поведал ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин.

Рассмотрение поправок на пленарном заседании Совета Федерации состоится в ближайшую пятницу, 28 июля.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении призывного возраста. Под призыв в армию будут подпадать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Изначально предполагалось поэтапное повышение обеих планок, с тем чтобы в итоге срочную службу проходили россияне в возрасте 21-30 лет. Однако в итоге нижнюю планку оставили на месте, а в случае с верхней повышение решили провести одним разом.

Фото: ЗАКС.Ру