Верхнюю границу призывного возраста с 2024 года единовременно поднимут до 30 лет

Повышение верхней границы призывного возраста будет единовременным, а не поэтапным, следует из данных в электронной базе Госдумы. Об этом говорится в таблице поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, рекомендованных к принятию комитетом по обороне.

Согласно документу, с 1 января 2024 года военкоматы смогут призывать на срочную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Сами поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Изменение призывного возраста не будет поэтапным, а произойдет одномоментно.

На прошлой неделе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о том, что повышения нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года не будет. Он связал это с желанием молодых людей поскорее оказаться в армии. Также он заявил об отсутствии планов повышать срок службы по призыву с одного года до двух.

О возможности повышения границ призывного возраста заявил в декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу. Позже в Кремле заявили о "концептуальной" поддержке решения президентом Владимиром Путиным. Законопроект был внесен в Госдуму в марте, а первое чтение преодолел в середине июля.

Фото: Министерство обороны/ "ВКонтакте"