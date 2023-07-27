После запроса Вишневского петербуржец добился признания негодным к военной службе

Житель Центрального района Петербурга добился признания негодным к военной службе по причине тяжелого заболевания, рассказал 27 июля депутат городского ЗакСа Борис Вишневский. По его словам, информацию об этом ему предоставили в военной прокуратуре Западного военного округа.

По рассказу парламентария, к нему за помощью обратился тяжело больной петербуржец, у которого в военном билете имелась категория годности "В", то есть он был признан ограниченно годным к несению службы в армии. При этом на руках у гражданина имелось медицинское заключение о том, что его заболевание не позволяет служить в войсках.

В связи с этим горожанин просил Вишневского помочь с переквалификацией имеющейся категории на "Д", означающую освобождение от армии, и со снятием с учета.

"После моего обращения было проведено медицинское освидетельствование, гражданин получил категорию "Д", он освобожден от призыва, и снят с воинского учета. О чем мне и сообщает зам. военного прокурора округа", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Ранее депутат выкладывал ответ вице-губернатора Николая Линченко на свой запрос о строительстве магистрали М-7. Идею отказа от прокладки трассы чиновник счел "нецелесообразной".

Фото: ЗАКС.Ру