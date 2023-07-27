На находящегося в "Крестах" политолога Бестужева составили протокол о призывах к сепаратизму

Петербургского политолога Евгения Бестужева, арестованного по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), собираются судить по административному протоколу о призывах к сепаратизму (ст. 20.3.2 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Административное дело завели из-за неких высказываний, совершенных в октябре прошлого года. К тому моменту личная страница петербуржца "ВКонтакте" уже была заблокирована администрацией соцсети. По ст. 20.3.2 КоАП ему грозит штраф в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что 63-летнего Бестужева, испытывающего проблемы с сердцем, держат в заключении с осени прошлого года из-за пацифистских постов "ВКонтакте". Нынешним летом ему потребовалась госпитализация. Политологу грозит до десяти лет колонии.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру