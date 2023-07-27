В петербургских магазинах "Пятерочка" перестали продавать алкоголь

Сеть магазинов "Пятерочка" в Петербурге временно приостановила реализацию алкогольной продукции, о чем пишет РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу владеющей магазинами компании X5 Group. Отмечается, что решение стало вынужденным из-за позиции лицензирующих органов.

Поводом для запрета стал инцидент трехлетней давности, когда контролирующие инстанции выявили факт продажи спиртного в "Пятерочке" несовершеннолетнему.

"Штраф оплатили еще в 2020 году", - подчеркнули в компании.

Как скоро лицензию возможно будет возобновить, представители ретейлера пока точно сказать не в состоянии. Ущерб от недополученной прибыли тоже еще не подсчитан.

Введенный запрет не коснулся слабоалкогольной продукции.

фото: pixabay