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Новости 18:44

Путин посмертно наградил погибшего военкора Журавлева

фото ЗакС политика Путин посмертно наградил погибшего военкора Журавлева

Погибший в зоне проведения военной спецоперации военкор Ростислав Журавлев удостоился посмертной награды от президента Владимира Путина. Глава государства подписал указ о присвоении корреспонденту ордена Мужества, удовлетворив тем самым просьбу Общественной палаты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До своей кончины Журавлев работал на МИА "Россия сегодня", а именно в РИА "Новости". Под обстрел, при котором он погиб, военкор попал в районе населенного пункта Пятихатки. Вместе с ним в одной съемочной группе находились фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, получившие ранения. В свежем указе Путина они тоже фигурируют.

Ранее Путин посмертно наградил орденом Мужества другого военкора под псевдонимом Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), погибшего при теракте на собственном творческом вечере в Петербурге.

фото: kremlin.ru


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