Власти Ленобласти поразмыслят об участии в восстановлении кофейных плантаций в Анголе

Власти Ленинградской области намерены рассмотреть вопрос инвестирования средств в возрождение кофейных плантаций на территории Анголы, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко по итогам встречи с премьер-африканской страны Тете Антониу. Видеозапись с комментарием главы региона опубликовал 28 июля Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Общение состоялось в рамках продолжающегося в Петербурге форума "Россия — Африка". Как поведал Дрозденко, идею привлечения российских средств к восстановлению индустрии по выращиванию кофе подал непосредственно его собеседник.

"Первая идея, которая мне понравилась, она была предложена ангольской стороной. Это, конечно же, возможность инвестирования в возрождение кофейных плантаций в Анголе", - сказал Дрозденко, уточнив, что раньше эта страна была четвертой в мире по поставкам зернового кофе. При этом он указал, что сейчас крупнейшие в России фабрики по производству этого напитка находятся в Ленобласти и "они очень заинтересованы в стабильных поставках зерна".

"Вообще это может быть такая очень хорошая кооперация, когда наши фабрики будут инвестировать в возрождение кофейных плантаций", - предположил Дрозденко.

Форум "Россия — Африка" продолжается в Петербурге второй день. Накануне на пленарном заседании выступил президент Владимир Путин, который пообещал бесплатную поставку зерна беднейшим странам континента и поведал о планах создания общего инфопространства России и африканских стран.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"