В Минобороны пообещали не призывать в 2024 году достигших сейчас 27-летия

Достигшие в 2023 году возраста 27 лет россияне не будут призываться в ряды Вооруженных сил в следующем году, пообещал на заседании Совета Федерации в пятницу замглавы Минобороны Николай Панков. Заявление прозвучало в контексте увеличения верхней границы призывного возраста до 30 лет.

"Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования — все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву", — приводит слова Панкова "Интерфакс".

В пятницу на пленарном заседании члены Совфеда поддержали принятие ряда законов, в том числе связанных с призывом в ряды армии. В частности, они раздвинули границы призывного возраста, установив и на уровне 18-30 лет вместо нынешних 18-27. Также сенаторы увеличили размеры штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и за ряд иных нарушений при взаимодействии с военными комиссариатами.

Фото: Министерство обороны/ "ВКонтакте"