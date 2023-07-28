В Смольном подтвердили факт награждения Пригожина знаком отличия

Бизнесмен Евгений Пригожин был награжден знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербурга" летом 2021 года за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому развитию города, следует из ответа вице-губернатора Валерия Москаленко на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко"). Текст письма чиновника парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 28 июля.

О том, что Пригожин мог быть награжден губернатором Александром Бегловым знаком отличия, стало известно после обысков в доме предпринимателя. Фотографии документа опубликовало издание "Фонтанка". Пригожин хранил соответствующее постановление губернатора в рамке. В начале июля Вишневский решил обратиться к Беглову с вопросом, действительно ли городские власти наградили бизнесмена за два года до того, как он устроил попытку вооруженного мятежа.

"В последнее время нам много рассказывали (или тонко намекали), что Пригожин виновен во многих городских бедах. И он же, оказывается, "способствовал социально-экономическому развитию". <...> Впрочем, какое время - такие и герои"- проккоментировал Вишневский.

Напомним, утром 24 июня Пригожин вместе с членами группы "Вагнер" двинулись в Москву. На него возбудили уголовное дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). На объектах, которые связывают с предпринимателем, прошли обыски. После того, как Пригожин отказался от первоначальных планов, уголовное дело было прекращено, а сам бизнесмен со своими соратниками "ушел" в Беларусь. Несмотря на это, пребывание Пригожина в России не прекратилось. Сперва о том, что он посещал Петербург, сообщал президент Александр Лукашенко, а позже о факте трехчасовой встречи с Пригожиным и президентом Владимиром Путиным рассказали в Кремле.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Евгения Пригожина