В Пулково задержали очередного лжеминера

Петербургские правоохранители задержали в аэропорту Пулково 31-летнего жителя города, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о терактах (ч. 2 ст. 207 УК). Об этом сообщает региональный главк МВД. Мужчина был ранее судим.

По версии силовиков, в ночь с 18 на 19 июля фигурант позвонил в экстренные службы и рассказал о якобы заложенных бомбах в зданиях социальной инфраструктуры Центрального района Петербурга.

Отметим, что в июле по той же статье были прекращены два дела. В обоих случаях в зоне контроля Пулково пассажиры сообщили о взрывных устройствах в своих личных вещах. Дела были закрыты в связи с примирением фигурантов и компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

Фото: ЗАКС.Ру