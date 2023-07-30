Путин сослался на пример Украины, отвечая на вопрос о Беркович и Кагарлицком*

В России должно быть "определенное отношение" к не вполне лояльным власти людям в период проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами 29 июля. При этом он сослался на пример Украины, где, по его мнению, за подобное могут и расстрелять.

На соответствующие рассуждения сподвиг президента журналист Андрей Колесников, который поинтересовался у Путина, не настораживает ли его тот факт, что "в последнее время едва ли единственным наказанием для сомневающейся части общества является арест". При этом он упомянул в качестве примера социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссера Евгению Беркович. "Люди арестованы за произнесенные или написанные слова, нормально ли это?" — спросил корреспондент.

"Я могу честно сказать — я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", — ответил Путин [цитата по ТАСС]. При этом он напомнил о продолжающейся спецоперации и заявил, считает обоснованным "определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны". При этом он сослался на пример Украины, где "за это расстреливают, ну не за это, а за подобное".

Обращаясь к Колесникову, Путин уточнил, что не знает, какие именно преступления вменяются им в вину. "Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили — я даже не знаю как", — заключил он.

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук с начала мая содержатся в московском СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за спектакля "Финист Ясный сокол" о женщинах, связавших свою жизнь с радикальными исламистами. Постановка была отмечена премией "Золотая маска".

Социолог Борис Кагарлицкий* был арестован в минувшую среду судом в Сыктывкаре, куда его вывезли из Москвы. Против него также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, причиной послужили высказывания о подрыве Крымского моста осенью 2022 года.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Kremlin.ru