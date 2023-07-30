В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад в Петербурге завершен. Участие в мероприятии приняли 45 кораблей и катеров, в том числе четыре подводные лодки и восемь парусников.

Принимавший участие в параде президент Владимир Путин выступил с трибуны, установленной на Сенатской площади. В своей речи он поблагодарил российских моряков за "безупречное выполнение" стоящих перед ними задач, а также за "надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне", следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего Флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", — поведал Путин в своем выступлении.

Также президент отметил, что нынешний год "ознаменован для нашего доблестного Флота целым рядом памятных событий". Речь идет о целом ряде годовщин, связанных с историей Военно-морских сил. Так, в 2023 году празднуется 320 лет с момента основания Балтийского флота, 290 лет — с момента создания Северного и 240 лет — от создания Черноморского флотов.

Накануне Путин встретился с петербургским губернатором Александром Бегловым, а также высказался об арестах режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого*.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Kremlin.ru