"Ъ": Генпрокуратура и СК заинтересовались высказыванием основателя петербургской батл-рэп площадки

Генпрокуратура и Следственный комитет организовали проверку из-за высказывания основателя петербургской баттл-рэп площадки RBL Антона Забаева (Забэ), сообщил 31 июля "Коммерсантъ". По информации издания, петербуржца заподозрили в глумлении над гибелью военкора Владлена Татарского при взрыве в кафе на Университетской набережной.

Жалобу на высказывание Забаева составила "Армия Защитников Отечества", именующая себя "организацией единения народа и армии". Причиной обращения в силовые ведомства стала обращенная к рэперу Керамбиту фраза, в которой активисты заподозрили издевательскую отсылку к гибели Татарского.

Сам исполнитель заявил изданию, что вовсе не имел в виду взрыв в петербургском кафе и что фразу неправильно поняли. "Даже в мыслях не было, что кто-то может подумать иначе. Если посмотреть на все выступление, то там никакой политики вообще не было — сугубо наши субкультурные разборки", — отметил он.

В свою очередь, в АЗО выразили надежду, что силовые органы разберутся в обоснованности их жалобы.

К делу также подключилась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. На прошлой неделе она заявила в своем Telegram-канале, что Забаев "договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии", а также выразила надежду в том, что "Генпрокуратура даст правовую оценку его высказываниям".

Военкор Татарский погиб 2 апреля при взрыве в Street Food Bar № 1 на Университетской набережной, где проходила его встреча с единомышленниками. Вскоре после этого была задержана петербурженка Дарья Трепова, которую следствие считает виновной в передаче военкору бюста со спрятанным внутри взрывным устройством. Произошедшее квалифицировали как теракт, саму Трепову Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Сейчас она находится в московском СИЗО. На прошлой неделе глава СК Александр Бастрыкин заявил об окончательном предъявлении арестованной обвинений по трем статьям Уголовного кодекса и добавил, что "она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой".

Фото: ЗАКС.Ру