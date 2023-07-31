Мосгорсуд признал законным арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Московский городской суд на заседании 31 июля оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) сообщил ТАСС. Сторона защиты пыталась обжаловать продление ареста, назначенного им до начала сентября.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения", — приводит информагентство решение судьи. Таким образом обвиняемые останутся под стражей до 10 сентября.

На заседании защита ходатайствовала о смягчении меры для Беркович и Петрийчук. При этом адвокаты заявляли, что следствие сейчас не предпринимает активных действий, дожидаясь результатов психиатрической экспертизы, назначенной режиссеру. Гособвинение настаивало на том, чтобы оставить фигуранток в СИЗО.

Беркович и Петрийчук содержатся под стражей с начала мая из-за постановки "Финист Ясный сокол", в которой следствие усмотрело возможность оправдания терроризма. Пьеса посвящена женщинам, связавшим свою жизнь со сторонниками радикального исламизма. В конце июня Хамовнический суд столицы продлил им до осени срок содержания в СИЗО.

В минувшую субботу о делах Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого* довелось порассуждать президенту Владимиру Путину. Отвечая на вопрос о том, считает ли он нормальными аресты людей за высказанное мнение, глава государства заявил, что считает допустимым в контексте СВО "определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны". При этом он уточнил, что не осведомлен об обстоятельствах дел, а названные фамилии слышит впервые.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру