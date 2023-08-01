Власти Петербурга на две трети выполнили план по вводу жилья

В первые шесть месяцев 2023 года в Петербург было введено в эксплуатацию почти 1,776 миллиона квадратных метров жилья, сообщили 1 августа "Ведомости". Как следует из информации на сайте комитета по экономической политике и стратегическому планированию, это две трети от запланированного на год значения.

Согласно данным комитета, в текущем году в Петербурге планируется ввод 2,771 миллиона квадратных метров жилья. Получается, что за первое полугодие в городе ввели более 64 % от целевого показателя.

Всего за шесть месяцев в городе сдали 197 многоквартирных домов на более чем 39 тысячи квартир, а вместе с ними и 470 объектов индивидуального жилищного строительства. Также в городе ввели 73 объекта социальной инфраструктуры и производственных мощностей посредством строительства либо же реконструкции.

Лидером по вводу жилья стал Приморский район, где ввели немногим менее 478 тысяч квадратных метров жилой площади. На втором месте оказался Василеостровский район, где ввели более 246 тысяч квадратных метров. В Красносельском районе ввели более 207 тысяч квадратных метров, в Красногвардейском — более 205 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Александр Беглов пообещал превысить целевые показатели по вводу жилья в Петербурге на 2023 год. Заявление прозвучало после беседы градоначальника с президентом Владимиром Путиным, который отметил "какое-то небольшое снижение" в темпах строительства жилья в Северной столице.

Фото: pixabay