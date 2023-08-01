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Новости 12:48

Угроза атак беспилотников на Москву очевидна, заявили в Кремле

фото ЗакС политика Угроза атак беспилотников на Москву очевидна, заявили в Кремле

Угроза атак беспилотных аппаратов на Москву сохраняется и она очевидна, заявил 1 августа журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в столице принимаются меры безопасности в связи со случаями прилета дронов.

"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", — передает ТАСС слова представителя Кремля.

При этом представитель Кремля ушел от ответа на вопрос об усилении мер безопасности. "Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения могут и должны только военные", — заявил он на этот счет.

В минувшую ночь Москва в очередной раз подверглась атаке дронов. Комментируя прилеты, Песков говорил о том, что введения дополнительных мер безопасности не планируется.

Фото: ЗАКС.Ру


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