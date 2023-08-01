По делу о краже у участника африканского саммита задержали сотрудницу гостиницы

Петербургские правоохранители задержали 37-летнюю сотрудницу гостиницы, которую подозревают в краже наличных денег и банковских карт из номера у гражданина Аргентины (ч. 2 ст. 158 УК). Об этом сообщает региональный главк МВД.

Потерпевший приехал в город для участия в саммите "Россия - Африка", состоявшемся на прошлой неделе, и остановился в отеле на улице Александра Невского. Деньги и пять банковских карт пропали из сейфа в его номере. Общий ущерб составил порядка 190 тысяч рублей. Украденное 20-летнему иностранцу вернули.

Подозреваемую задержали по месту регистрации, в квартире на проспекте Ветеранов. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру