Кабмин расширил перечень обязательных к предустановке российских программ

Правительство утвердило список российских программ, обязательных к предустановке на компьютерную и мобильную технику перед продажей в 2024 году, сообщил 2 августа "Интерфакс". Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный список, помимо прочих программ, вошли несколько отечественных видеосервисов. "При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться", — отметили в кабмине.

В список вошли 40 программ, обязательных к установке на компьютерах, смартфонах и телевизорах с цифровым блоком управления. Речь идет в том числе о продукции "Яндекса", "Касперского" и "ВКонтакте".

Требование об обязательной предустановке российского ПО действует в стране с 2021 года. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без отечественных программ. В минувшем апреле стало известно о намерении Минцифры обязать продавцов предустанавливать на компьютеры российскую операционную систему на основе Linux.

Фото: ЗАКС.Ру