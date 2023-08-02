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"Пассажиравтотранс": На маршруты снятых 137 лазурных автобусов направлен резервный транспорт

фото ЗакС политика "Пассажиравтотранс": На маршруты снятых 137 лазурных автобусов направлен резервный транспорт

Взамен снятых с эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) на все маршруты направили резервный транспорт, передала ЗАКС.Ру комментарий "Пассажиравтотранса" пресс-служба комитета по транспорту. О каких именно машинах идет речь, в организации не уточнили. 

"На все маршруты взамен снятых с эксплуатации автобусов направлен резервный транспорт, транспортная работа продолжит выполняться в полном объеме", - следует из полученных ЗАКС.Ру пояснений. 

Автобусы МАЗ вернутся на маршруты "после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов", заявили в организации. Примерные даты там не назвали.

ЗАКС.Ру не удалось напрямую связаться с пресс-службой "Пассажиравтотранса". 

Ранее 2 августа комитет по транспорту сообщил о снятии с эксплуатации 137 автобусов Минского автомобильного завода. Причина - в их регулярном возгорании. 

Напомним, в 2022 году власти Петербурга решили передать в Мариуполь 100 автобусов. Также Северная столица помогала городу в восстановлении трамвайного движения. 

Фото: ЗАКС.Ру


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