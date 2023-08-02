"Пассажиравтотранс": На маршруты снятых 137 лазурных автобусов направлен резервный транспорт

Взамен снятых с эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) на все маршруты направили резервный транспорт, передала ЗАКС.Ру комментарий "Пассажиравтотранса" пресс-служба комитета по транспорту. О каких именно машинах идет речь, в организации не уточнили.

"На все маршруты взамен снятых с эксплуатации автобусов направлен резервный транспорт, транспортная работа продолжит выполняться в полном объеме", - следует из полученных ЗАКС.Ру пояснений.

Автобусы МАЗ вернутся на маршруты "после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов", заявили в организации. Примерные даты там не назвали.

ЗАКС.Ру не удалось напрямую связаться с пресс-службой "Пассажиравтотранса".

Ранее 2 августа комитет по транспорту сообщил о снятии с эксплуатации 137 автобусов Минского автомобильного завода. Причина - в их регулярном возгорании.

Напомним, в 2022 году власти Петербурга решили передать в Мариуполь 100 автобусов. Также Северная столица помогала городу в восстановлении трамвайного движения.

Фото: ЗАКС.Ру