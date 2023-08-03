Вишневский заинтересовался согласованием акции "Молодой гвардии" у консульства Польши

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил в комитет Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности обращение с просьбой пояснить, была ли согласована акция движения "Молодая гвардия" у консульства Польши 26 июля.

Тогда активисты критиковали польские власти за снос советских памятников. На улице собралось несколько десятков человек, однако правоохранительные органы не нашли признаков нарушения ограничительных мер, которые продолжают действовать в Петербурге c пандемии коронавируса.

"Яблочник" Вишневский отметил, что в дни проведения акции стало известно об исчезновении памятника репрессированным полякам, который располагался на территории Левашовского мемориального кладбища. Позже в Смольном объяснили, что памятник якобы был испорчен вандалами.

"При том, что правительство города до сих пор под предлогом якобы страшной опасности ковида держит публичные акции под запретом, и отказывается снимать запрет. Смольный кивает на Роспотребнадзор, РПН – на Смольный, и этот "пинг-понг" продолжается уже год, хотя эпидемия закончена, уровень заболеваемости крайне низкий", - написал парламентарий в своем Telegram-канале 3 августа.

Вишневский считает, что запрет на проведение массовых мероприятий необходимо снять. В противном случае ограничения должны действовать для всех в равной степени, без исключений. Отметим, 2 августа у Гостиного двора задержали ветерана ВДВ, который вышел с пикетом в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Основанием для задержания стало нарушение городского закона о коронавирусных ограничениях.

Несмотря на снижение количества случаев заболевания коронавирусом в Петербурге, губернатор Александр Беглов продлил введенные ограничения на проведение публичных мероприятий до конца лета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру