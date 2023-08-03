Прокуратура вернула в суд дело акциониста Крисевича

Силовики после доследования вернули в Тверской суд Москвы дело о хулиганстве, возбужденное против петербургского акциониста Павла Крисевича. Последний был приговорен в октябре прошлого года к пяти годам колонии.

Прокуратура убрала из обвинительного заключения пункт о совершении преступления группой лиц, на что обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. При этом во время доследования акционисту добавили политический и идеологический мотив (п. "б" ч. 1 ст. 213 УК). Изменения в деле прокомментировал адвокат Леонид Соловьев.

"С учетом смягчающих Павел почти отсидел максимальный срок", - считает он.

Напомним, что Крисевича преследуют за перформанс в поддержку политзаключенных, проведенный им на Красной площади. В июне 2021 года. гуляя по центру Москвы, он совершил выстрел из холостого пистолета и почти сразу же был задержан.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: Ника Самусик