Бывший вице-губернатор Псковской области вышел на свободу по УДО

Псковский областной суд удовлетворил ходатайство бывшего вице-губернатора региона Александра Кузнецова об условно-досрочном освобождении, сообщила вечером 3 августа "Псковская губерния". В колонии экс-чиновник находился по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Благодаря решению суда Кузнецов вышел на свободу за два месяца и 17 дней до завершения назначенного срока.

В феврале 2020 года Кузнецов был осужден на пять лет строгого режима по делу о взятке. По версии следствия, его супруга получила скидку в 1,35 миллиона рублей при покупке дома в обмен на помощь со стороны чиновника компании-застройщику в конкурсе на возведение Струго-Красненской больницы.

В минувшем феврале Псковский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей незаконным увольнение Кузнецова с занимаемого поста. Бывший чиновник добивался изменения даты увольнения на более позднюю.

Фото: ЗАКС.Ру