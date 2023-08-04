Путин подписал законы об ответственности за работу в незарегистрированных НПО

Президент Владимир Путин подписал пакет законов об административной и уголовной ответственности за работу в незарегистрированных Минюстом иностранных неправительственных организациях (НПО). Документы опубликованы 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, за участие в работе незарегистрированных НПО граждан будут ждать штрафы в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. В случае с должностными лицами величина взысканий составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц уготованы штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Что касается иностранцев, то их ждут штрафы в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с возможностью дальнейшего выдворения из страны.

За повторное нарушение, связанное с работой в незарегистрированной НПО, предусмотрена уголовная ответственность. Это могут быть штрафы в размере 100-200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет. В свою очередь, за организацию работы таких НПО предусмотрено наказание в том числе в виде отправки в колонию на срок до трех лет.

Закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на заседании 25 июля.

Фото: Kremlin.ru