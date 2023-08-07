Мундеп спросил Беглова о планах по строительству детсада на Ленинском проспекте

Исполняющий обязанности главы МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев 6 августа направил обращение к губернатору Александру Беглову (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) с просьбой объяснить, почему Смольный решил отменить отдельную часть документации по планировке участка на Ленинском проспекте, согласно которой на этом месте планировалось строительство детского сада.

Строительство двухэтажного дошкольного образовательного учреждения площадью 1356 кв.м было предусмотрено постановлением правительства города еще в 2005 году. Для него выделяли участок на Ленинском проспекте, северо-восточнее пересечения с улицей Доблести, однако в январе 2023 года губернатор отменил это положение.

Кроме того, муниципал поинтересовался у главы города, знает ли он, что в 2018 году комитетом по градостроительству и ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" проводился анализ территорий на участке между улицами Маршала Казакова, Доблести, а также Ленинским проспектом и проспектом Кузнецова, в части разработки предложений по строительству на этом месте социальных объектов.

- Ответы на данные вопросы помогут принять правильные решения при принятии обновленного Генерального плана города. Комиссия по изменению Генплана должна изучить документ НИиПЦ Генплана Санкт-Петербурга от 2018 года, - заявил ЗАКС.Ру Епифанцев.

Отметим, жители Красносельского района жалуются на нехватку школ и детских садов. Так, жильцы двух домов на улице Доблести пытаются не допустить строительства нового жилого комплекса и требуют возвести на этом месте детский сад и сквер. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета.

Обновление: Епифанцев обнаружил, что в январе губернатор также отменил другие положения постановления, согласно которым предполагалось строительство образовательных учреждений в квартале. Муниципал 7 августа направил еще одно обращение с дополненными замечаниями Беглову. Утром 8 августа мундеп намерен посетить спорные участки с представителями Следственного комитета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру