Мурашко анонсировал введение новой системы оплаты труда для медработников

В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медицинских работников, это произойдет с 2025 года, заявил 8 августа глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, подготовка к этому происходит сейчас в пилотном режиме.

"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <...> Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов", — приводит РИА "Новости" слова министра, сказанные на брифинге в Уфе.

Ранее Мурашко заявлял о том, что российские производители должны иметь приоритет при поставках оборудования и препаратов в медицинские учреждения.

Накануне фракция ЛДПР в Госдуме внесла законопроект об индексации пенсий ряду категорий работающих пенсионеров. Речь идет в том числе и о работниках сферы здравоохранения.

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