Около 140 человек пожелали стать соистцами по новому иску против КРТ

В городском суде Петербурга 9 августа начали рассматривать коллективный иск о признании закона о комплексном развитии территорий (КРТ) недействующим. В качестве соистцов к иску присоединились порядка 140 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Посетить первое заседание решили около четырех десятков человек.

На перечисление всех заявлений о присоединении к иску судье потребовалось около получасу. Представители Законодательного собрания и губернатора Петербурга не возражали против новых соистцов.

Член общественного движения "Гражданский Петербург" Ольга Лихацкая обратилась в суд с требованием отменить закон о КРТ в конце июня. Вместе с ней исцами выступили юристы Екатерина Гуленкова и Павел Кирдеев. Все трое живут в "хрущевках".

В ноябре 2022 года Горсуд уже прекратил производство по похожему иску. К нему пожелали присоединиться порядка 200 человек. Тогда судья решила, что права истцов не нарушены, поскольку некоторые положения закона о комплексном развития территорий были приостановлены до января 2024 года.

Мораторий на действие закона ввели после волны критики от собственников квартир в "хрущевках". Во время паузы городской парламент заявлял о намерениях внести изменения, чтобы учесть мнение горожан. Пока городской закон о КРТ существует в прежней редакции. В парламенте допускали, что приостановка положений закона может быть продлена.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру