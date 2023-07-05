Горсуд вновь рассмотрит иск об отмене закона о КРТ 9 августа

Повторное рассмотрение иска петербуржцев об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) состоится в Санкт-Петербургском городском суде 9 августа, следует из карточки на сайте суда. Ответчиками вновь выступят губернатор Петербурга и Законодательное собрание.

В ноябре 2022 года суд прекратил производство по иску из-за того, что некоторые положения закона о КРТ были приостановлены до января 2024 года. Представительница губернатора в суде объясняла, что по этой причине права граждан не могут быть нарушены. Через семь месяцев в Третьем кассационном суде общей юрисдикции противникам КРТ удалось добиться пересмотра дела.

Отметим, в начале недели спикер парламента Александр Бельский заявил, что "приостановка" положений закона может быть продлена.

Иск подала член общественного движения "Гражданский Петербург" Ольга Лихацкая и двое юристов Екатерина Гуленкова и Павел Кирдеев. Все трое проживают в "хрущевках". Они требуют признать закон недействующим. Сейчас авторы иска призывают как можно больше людей присоединиться в качестве соистцов. Во время предыдущего рассмотрения дела их было больше двухсот.

- Мы настроены на борьбу с нуля: актуализируем позиции, готовимся к новым возражениям со стороны правительства. Как мы уже выяснили, в нормах русского языка приостановка не равна отмене. Есть также и позиция Верховного суда на этот счёт, все эти доводы в Третьем кассационном суде были учтены. Надеемся, что в этот раз Городской суд встанет на нашу сторону и признает закон полностью недействующим. Продление приостановки не решает глобально проблему, полагаем, что власть хочет усыпить бдительность горожан перед губернаторскими выборами, - рассказала ЗАКС.Ру Лихацкая.

В начале июля прошел год со дня принятия закона о КРТ. С сентября при Заксобрании существует общественный штаб, который должен был разработать предложения по совершенствованию закона с учетом мнения собственников квартир в "хрущевках". Пока члены штаба подготовили поправки к федеральному закону.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру