Суд прекратил дело екатеринбуржца, обругавшего мальчика с буквой Z на шапке

Суд в Екатеринбурге прекратил производство по делу местного жителя Александра Неустроева, которого обвиняли в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК), передает ТАСС.

В вину мужчине вменялось, что в апреле он публично обругал несовершеннолетнего, в грубой форме придравшись к Z-символике на головном уборе ребенка. Фигуранту в итоге выписали судебный штраф в размере 7 тысяч рублей.

Закрытием дела в связи с "деятельным раскаянием" Неустроева возмутился в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика", - написал он.

Единоросс направил свой протест против судебного решения в Генпрокуратуру.

Фото: ЗАКС.Ру