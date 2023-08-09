В связи с гибелью людей прокуратура проверяет меры безопасности на водных объектах Петербурга

Сотрудники петербургской прокуратуры проводят надзорные мероприятия, связанные с серией случаев гибели граждан при купании в водоемах. Как сообщает пресс-служба ведомства, силовиков интересует качество обеспечения безопасности граждан на воде ответственными за это органами власти.

В частности, правоохранители проверяют наличие информационных щитов, сезонных спасательных постов, оранжевых буйков и сигнальных флагов, предупреждающих об опасности на воде. Отдельное внимание прокуратура уделит качеству патрулирования водных объектов, в которые запрещено погружаться.

В понедельник петербургский Роспотребнадзор сообщил об отсутствии водоемов, пригодных для купания. Тогда же стало известно о смерти ребенка в результате неудачного купания на юго-западе города.

Фото: ЗАКС.Ру