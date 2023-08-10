Депутат Занко предложила создать на портале госуслуг раздел о поддержке участников СВО

Единый раздел с информацией о мерах поддержки участников СВО должен появиться на портале "Госуслуги", считает избранная от Ленобласти депутат Госдумы Ольга Занко. Свои соображения она изложила в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева, копию которого опубликовала 10 августа в своем Telegram-канале.

В своем обращении Занко указала на то, что сейчас информация о мерах поддержки военнослужащих находится в разрозненном состоянии. Кроме того, участники спецоперации получают выплаты из разных источников, а региональные меры поддержки могут отличаться друг от друга.

"Такая ситуация значительно затрудняет процесс получения поддержки нашим защитникам Отечества. Таким образом, представляется необходимым хранить информацию о положенных участникам СВО льготах в одном месте", — написала Занко Шадаеву.

Депутат попросила "рассмотреть возможность создания специального раздела в личном кабинете" на портале госуслуг для участников СВО с информацией о всех мерах поддержки, положенных конкретному военнослужащему. По ее мнению, это позволило бы сэкономить время и упростить процедуру получения льгот военнослужащими.

Ранее Занко предлагала создать в Петербурге мемориал городам-героям и обращалась в Минюст с требованием признать иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).

Фото: О Занко / Telegram