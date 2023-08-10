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Новости 11:21

"Пионерскую" откроют на три дня раньше срока

фото ЗакС политика "Пионерскую" откроют на три дня раньше срока

Ремонтные работы на станции метро "Пионерская" завершатся раньше намеченного срока, сообщила 10 августа "Фонтанка". Соответствующая информация прозвучала в ходе визита вице-губернатора Кирилла Полякова на объект, передает издание.

Согласно озвученной информации, открытие "Пионерской" состоится на три дня раньше плана. Если изначально предполагалось, что станция вновь заработает с 22 августа, то теперь дату сместили на 19 августа.

"Пионерская" закрылась 24 июня ради ремонта, в ходе которого планировалось заменить плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов. На время, пока станция недоступна для пассажиров, комтранс усилил работу наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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