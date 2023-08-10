"Пионерскую" откроют на три дня раньше срока

Ремонтные работы на станции метро "Пионерская" завершатся раньше намеченного срока, сообщила 10 августа "Фонтанка". Соответствующая информация прозвучала в ходе визита вице-губернатора Кирилла Полякова на объект, передает издание.

Согласно озвученной информации, открытие "Пионерской" состоится на три дня раньше плана. Если изначально предполагалось, что станция вновь заработает с 22 августа, то теперь дату сместили на 19 августа.

"Пионерская" закрылась 24 июня ради ремонта, в ходе которого планировалось заменить плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов. На время, пока станция недоступна для пассажиров, комтранс усилил работу наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру