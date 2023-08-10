Брат главы петербургского комтранса получил пост в комитете по строительству Ленобласти

Евгений Енокаев получил пост первого зампреда комитета по строительству Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального строительного блока. Чиновник приходится родным братом главе петербургского комитета по транспорту Валентину Енокаеву, уточнил 10 августа "Коммерсантъ".

"Первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской области назначен Енокаев Евгений Кемилевич, который будет курировать проектирование и строительство социальных объектов", — рассказали в областном комитете по строительству.

Перед Енокаевым стоит задача наладить своевременное одобрение в госэкспертизе проектной документации на строительство объектов. Также ему предстоит заняться цифровизацией строительной отрасли и переходом на ресурсно-индексный метод ценообразования в той же сфере.

Прежде Енокаев трудился заместителем директора КБ "ВиПС", которое занималось, в частности, проектированием "Зенит Арены" и второй сцены Мариинского театра.

Брат свежеиспеченного госслужащего Валентин Енокаев был утвержден в должности главы комтранса в сентябре прошлого года.

Фото: Telegram-канал "Комитет по строительству Ленинградской области"